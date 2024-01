Une seconde édition du RHEVE Festival à partir du 7 février à Lyon

Le secteur du tourisme a connu pendant de nombreux mois une activité à l’arrêt ou au ralenti, notamment lors des deux ans de pandémie. Heureusement, les visiteurs reviennent cette année en nombre à Lyon et dans sa métropole. En effet, les chiffres de fréquentation sont en hausse et reviennent au même niveau qu’en 2019.

Afin de soutenir les différents acteurs du tourisme dans leur démarche de recrutement et de fidélisation de leurs salariés, la Métropole de Lyon a créé en 2023 le RHEVE Festival. Cet événement, ouvert au grand public, a l’objectif de revaloriser de différentes manières les métiers de l’hôtellerie, de la restauration et de l’événementiel pour susciter des vocations.

Dans un contexte touristique dont les retombées économiques sont, actuellement, très positives pour le territoire, les professionnels font malgré tout face à une pénurie de personnel et sont contraints de réduire leur activité malgré eux. Une situation qui perdure malgré l’engagement des professionnels pour améliorer les conditions de travail et garantir aux salariés un meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.

La première édition de ce festival, qui s’est tenue en mars 2023, a rencontré un grand succès grâce à la mobilisation de près d’une cinquantaine de professionnels partenaires qui ont proposé un programme d’animations ludique et immersif.

A.B