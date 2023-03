Une seconde période complètement folle, le caractère de l’OL, Lacazette change tout… Ce qu’il faut retenir de LOSC – OL (3-3)

LOSC LILLE – OLYMPIQUE LYONNAIS, 27ème journée de Ligue 1 : 3-3 (0-0). Buts : David (46e, 61e s.p. et 79e s.p.) pour Lille. Barcola (64e), Lacazette (83e et 89e) pour Lyon.

Barcola s’est bien rattrapé

Bien lancé par Caqueret, Barcola, après s’être joué de deux défenseurs, a échoué face à Chevalier, bien sorti dans ses pieds (12e). Cette occasion a été la seule de l’OL en première période. Après le repos, le jeune attaquant s’est bien rattrapé en exploitant une erreur lilloise pour réduire le score (2-1) puis en servant parfaitement Lacazette en retrait pour l’égalisation.

Une seconde période complètement folle

Qui pouvait franchement imaginer à la pause que ce match se terminerait par un 3 partout ? Qui pouvait songer 2-0 puis à 3-1 que l’OL ne repartirait pas bredouille ? Dans le temps additionnel, Lyon a même eu deux occasions de 4-3 (Lacazette et Dembélé). Avant de trembler quand M.Bastien a accordé un troisième penalty à Lille avant de le refuser suite à l’intervention de la VAR.

Lacazette dans tous les coups

De retour après presque un mois d’absence, le capitaine a d’abord concédé un penalty à cause d’un réflexe incontrôlé. Puis il a signé un doublé remarquable d’adresse et de sang-froid. Avec un tel leader, l’OL est capable de mieux finir la saison et, surtout, de gagner à Nantes le 5 avril en demi-finale de la coupe de France.

”Je suis fier de mes joueurs”

Ce sont les mots de Laurent Blanc, heureux du scénario et du sursaut d’orgueil de ses hommes. Même si l’OL ne réalise pas une grande opération comptable, ce match nul peut servir de base de travail pour la fin de la saison.