Une semaine spéciale “mode” au centre commercial de la Part-Dieu

Durant cinq jours la Part-Dieu se consacre à la mode. Au programme, défilés survitaminés, des ateliers gratuits et ouverts à tous, un battle de mode entre deux influenceurs et des lives gérés par des Dj sets qui animeront l’événement toute la semaine.

La semaine spéciale commence ce mardi avec des défilés « tendance et inclusif ». Mercredi, jour des enfants, des défilés réalisés par des enfants auront lieu dans le centre commercial.

Jeudi ce sont les grandes marques qui prennent le relai, vendredi six ateliers sont prévus autour du maquillage. Pour finir la semaine, deux influenceurs, Léa Elui et Baptiste Giabiconi, s’affronteront dans un « battle de mode », puis participeront à une séance de dédicace.

En détail :

Mardi : 3 défilés à destination du grand public à 16h30, 17h30 et 18h30 et 1 défilé VIP à 20H.

Mercredi : 4 défilés en chorégraphie à 15h, 15h30, 16h et 16h30.

Jeudi : 3 défilés de grandes marques à 16h30, 17h30 et 18h30.

Vendredi : Ateliers en accès libre de 14h à 18h.

Samedi : Battle de mode entre deux influenceurs, en accès libre de 14h à 18h.