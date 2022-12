Alors que le Youtubeur et humoriste Norman Thavaud est accusé de viol et de corruption de mineur, et qu’il était confronté à une plaignante ce jeudi 15 décembre, une septième plainte a été déposée contre lui. Pour l’heure, la plateforme YouTube a démonétisé ses vidéos et le groupe Webedia a suspendu sa collaboration avec lui.