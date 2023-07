Une start-up met au point un scanner pour estimer votre voiture

Proovstation une startup lyonnaise présente le premier scanner automobile à 360, basé sur l’intelligence artificielle. A travers des stations en libre-service et gratuites, le client peut alors obtenir une offre de rachat ferme du véhicule en moins d’une minute.

Mais comment ça fonctionne une fois sur place ?

Une fois dans la station, celle-ci s’appuie sur IA et un système optronique dernier cri. Le but va être de réaliser un scan à 360 de la carrosserie du véhicule au millimètre près en une minute à peine. Durant cette minute, plus de 200 photos sont prises et analysées par ses algorithmes afin d’établir un diagnostic et de générer une offre.

Un service totalement gratuit qui n’engage à aucun vente avec un prix valable 7 jours. Un autre point positif de cette démarche, le particulier n’aura aucune contrainte concernant l’administratif. En effet, si le consommateur accepte, sa voiture est récupérée directement de chez lui ou sur son lieu de travail.

