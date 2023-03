Une stratégie est lancée par la Métropole de Lyon pour contrer la pollution au perfluoré

La Métropole de Lyon lance une stratégie afin d’étudier le niveau de pollution au perfluoré et mesurer l’impact sur le corps humain et les populations exposées. Une étude qui sera menée par l’Institut Écocitoyen durant 4 ans, avec le soutien des acteurs locaux ainsi que le réseau d’excellence de la santé et le Canceropôle Lyon Auvergne-Rhône-Alpes (CLARA), permettra d’établir un bilan sur les risques liés aux activités humaines, industrielles et technologique.

« Nous avons tous pris la mesure des difficultés entraînées par les pollutions industrielles aux PFAS. La Métropole travaille étroitement avec les services de l’État et les communes sur ce dossier qui impacte notre territoire et ses habitants » indique Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, dans un communiqué.

Le Métropole annonce le suivi de la pollution en PFAS pour trouver des solutions afin de le limiter son utilisation et l’implication des communes et leurs habitants.