Une subvention pour le développement de l’accompagnement à la pratique du vélo

Ce lundi, la Commission permanente de la métropole, a adopté une délibération accordant une subvention de 120 000 € à la Maison du Vélo Lyon. Elle soutient dès lors l’accompagnement des personnes et leur formation à circuler à vélo en sécurité à tous les âges.

Une aide nécessaire

La Métropole souhaite encourager les modes de déplacement les plus vertueux afin de mieux se déplacer sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Ainsi, elle souhaite développer la pratique des modes actifs et lance une politique volontariste de développement des infrastructures dédiées aux vélos et aux piétons, avec une enveloppe totale et inédite de 320 000 000 €.

Une subvention méritée

Dans ce cadre, la Maison du vélo Lyon joue déjà un rôle très actif pour atteindre ces objectifs depuis plusieurs années. C’est la raison pour laquelle la Métropole a décidé de lui attribuer une subvention lui permettant de développer ses actions d’information, de sensibilisation et de formation à la pratique du vélo.

Effectivement, l’apprentissage du vélo, le doublement du nombre de collèges bénéficiant d’une formation savoir-rouler, le doublement du nombre de visiteurs de la Maison du vélo Lyon grâce à des services vélos étoffés et bien d’autres actions encore devront permettre de renforcer les activités existantes.