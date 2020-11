Une unité Covid voit le jour à la clinique privée Natecia

Une unité médicale Covid a été mise en place en début de semaine dans la clinique privée Natecia dans le 8e arrondissement lyonnais. Dix lits ont été rendus disponibles et les capacités d’accueil pourront être renforcées en cas de nécessité. Le recours aux hôpitaux privés est de plus en plus important.



L’objectif de cette unité est de soulager l’hôpital Edouard Herriot pour mieux faire face à la seconde vague. Un partenariat a notamment été noué avec les Hospices Civils de Lyon (HCL).



Selon les informations de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, la clinique prendra majoritairement en charge “des patients Covid, plutôt en fin de parcours”. Une collaboration qui permettra aux hôpitaux lyonnais de s’occuper des patients plus lourdement touchés par le coronavirus.