Une vente aux enchères organisée par Anne Roumanoff

Comme beaucoup de personnes touchées par les témoignages des soignants, Anne Roumanoff a décidé d’agir.



Présente tous les jours à l’antenne d’Europe 1, l’humoriste voulait recueillir des témoignages pour son émission et s’est trouvée profondément touchée par les discours des soignants.



Suite à son experience, Anna Roumanoff a crée une association « Solidarité avec les soignants » afin de récolter des fonds en faisant un appel aux dons via la « cagnotte des proches » . L’argent récolté est utilisé pour acheter du matériel de protection médical manquant en le faisant livrer le plus rapidement possible aux soignants qui en ont besoin.



Au départ, elle agissait seule. L’humoriste se fait désormais aider par une équipe de trente soignants et d’un entrepreneur, Jean-Pierre Bansard.



Anne Roumanoff multiplie ses actions et organise une vente aux enchères qui n’est autre qu’une vente de bienfaisance. Tout l’argent issu de la vente sera utilisé pour acheter du matériel médical nécessaire aux soignants qui luttent tous les jours contre la pandémie du Covid-19. La vente prendra fin ce dimanche à 19h.

🤗 La vente au profit des soignants a commencé et se terminera le 19 avril à 19H. De nombreux lots offerts par nos partenaires et soutiens à découvrir : https://t.co/SINEPGELP3 pic.twitter.com/SKiE7DY0MP — Anne Roumanoff #solidarité avec les soignants (@anne_roumanoff) April 16, 2020

Plus de 200 lots sont mis en vente par des artistes, célébrités, sportifs etc. avec un prix symbolique de départ à 1€.



Parmi ces lots, on trouve notamment la guitare d’Yves Duteil, le maillot de Zinedine Zidane, des manuscrits de Grand Corps Malade, un dîner avec la star du « Grand Bleu » Jean-Marc Barr, une nuit au Ritz, un week-end en Thalasso, une journée de tournage avec Kev Adams et avec le duo Catherine et Liliane, une photo de Yann Arthus-Bertrand, des sculptures du plasticien Richard Orlinski ou encore une visite privée du musée d’Orsay avec pour guide Lionel Pissarro, arrière petit-fils du peintre.