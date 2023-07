Une ville de la région dans le Top 10 des villes les plus boulangères

Avis aux gourmands. La ville de Beaune fait partie du top 10 des villes les plus boulangères de France, selon le rapport estival, Smappen, spécialiste du géomarketing. 31 boulangeries sont réparties dans la ville, un nombre élevé comparé au nombre d’habitants. Beaune se classe 5e



A noter la 24e place de Dole dans le Jura et la 25e place de Chalon, en Saône-et-Loire.



En tête de ce classement, on retrouve Biarritz, Saint-Malo et Saintes. La Confédération Nationale de la Boulangerie et Boulangerie-Pâtisserie Française affirme que la boulangerie-pâtisserie se classe au premier rang des entreprises du commerce de détail alimentaire.