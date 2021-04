Une violente collision entre un camion et une voiture fait un miraculé sur l’A89

Au niveau de l’aire des Pierres Dorées à Bully, dans le sens Lyon/Clermont-Ferrand, un camion freinait pour sortir sur une aire d’autoroute quand le conducteur du Kangoo s’est endormi en conduisant et s’est écrasé à l’arrière de celui-ci. En effet, le choc s’est produit à plus de 100km/h et a été extrêmement violent.



Un jeune homme miraculé



Les secours sont donc intervenus sur l’accident survenu sur l’A89, au niveau de la commune de Bully dans le Rhône, au nord-ouest de Lyon. Le conducteur de 21 ans originaire des Bouches-du-Rhône semble quant à lui n’avoir rien d’inquiétant. Les secours affirment qu’il a été sauvé par le fait que seule la partie droite de sa voiture s’est encastrée sous le camion. Cependant, l’extraction de celui-ci a été périlleuse pour les pompiers. Par la suite, il a été transporté à l’hôpital par mesure de précaution.



Par ailleurs, une enquête a été ouverte par les gendarmes afin de déterminer les circonstances exactes de la collision.