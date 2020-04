Une visite de la brasserie Ninkasi depuis son canapé

Il est possible ce jeudi de visiter la brasserie Ninkasi depuis son domicile.



C’est une nouvelle qui devrait ravir les amateurs de bière. Sur un Facebook Live, le responsable du site de production de Ninkasi, David Hubert, commentera et répondra à toutes les questions des internautes. Le maître-brasseur vous fera découvrir les coulisses de la brasserie de Tarare.



Cette visite virtuelle débutera à 17h. Pour le suivre, inscrivez-vous à l’événement Facebook et connectez-vous à l’horaire indiqué.