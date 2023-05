Une parenthèse parfumée pour découvrir Lyon

C’est une visite bien particulière que proposent “les demoiselles du patrimoine”. Pendant 2h, vous pouvez découvrir la Presqu’Île grâce à votre odorat.



L’idée originale et unique à Lyon, provient des demoiselles du patrimoine. Ce sont 4 jeunes femmes qui ont décidé de faire partager, leur goût pour l’histoire et la culture.



Le but relier une odeur à une image. Afin de créer la visite, un gros travail de recherche sur les bâtiments a été fait. L’odeur proposée peut ensuite être liée à l’histoire du bâtiment ou bien à son nom.



La visite se déroule à pied, et elle est construite en plusieurs temps, d’abord un temps pour sentir puis un temps pour comprendre en quoi cette odeur est en lien avec le bâtiment. Au total, c’est plus d’une dizaine d’odeurs qui sont proposées. Le départ est donné de la place Bellecour pour remonter jusqu’aux Terreaux.



Les visites sont possibles les dimanches et jours fériés sur réservation.

