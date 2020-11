Une voie partagée vélo/bus est créée sur le pont Poincaré

La Métropole de Lyon a lancé à partir la réalisation d’une voie réservée aux vélos et aux bus sur le Pont Poincaré dans le sens Caluire-Villeurbanne.

Une première étape dans l’aménagement du secteur Saint-Clair à Caluire-et-Cuire et entre le Pont Poincaré et le boulevard Stalingrad afin de sécuriser cette zone pour l’ensemble des usagers.



Jusqu’à vendredi, les services de la Métropole vont aménager une voie réservée bus-vélo sur le pont Poincaré dans le sens Nord-Sud. Une voie sera neutralisée pour mettre en place ce couloir bus/vélo entre Saint-Clair et Le

Transbordeur, permettant ainsi de rejoindre notamment le Parc de la Tête d’or et le campus de la Doua depuis la Croix-Rousse ou Caluire.



Les véhicules en provenance de l’autopont et de la bretelle du périphérique devront céder la priorité aux bus et cycles circulant sur ce couloir.

Les travaux de marquage se feront de nuit. La semaine suivante et toujours pendant la nuit, les services procéderont à l’enlèvement des éléments en béton situés sur le trottoir ouest afin de faciliter le libre passage des piétons.



Le secteur Saint-Clair et du boulevard Stalingrad sera traité dans un second temps.