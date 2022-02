Une voiture se retourne lors d’un accident dans la Loire

Un jeune automobiliste de 21 ans a perdu le contrôle de son véhicule ce dimanche dans la soirée sur la Route Nationale 7 dans le sens Roanne/Balbigny. Il s’agissait d’une Renault Megane 3RS qui a percuté la glissière en béton avant de décoller et d’effectuer des tonneaux. Un excès de vitesse pourrait être le facteur expliquant l’accident. La voiture a terminé sa course sur le bas-côté de la route et son conducteur a été légèrement blessé mais a pu s’extraire seul de son véhicule. Il a tout de même été transporté par les sapeurs-pompiers au centre hospitalier de Roanne pour des tests de contrôle.