Unicon : le championnat du monde de monocycle débarque pour une première en France à Grenoble

Le plus grand rassemblement du monocycle au monde débarque pour la première fois en France. Il se déroulera à Grenoble du 26 juillet au 6 août 2022.

L’UNICON (UNIcycle et CONvention) organise la 20è édition du championnat du monde de monocycle sportif. Créé en 1984 à New-York, il propose un sport plus développé et inclusif. Sous l’égide de l’IUF (International Unicycle Federation), l’Unicon a été labellisé «Terre de Jeux» pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Au total, plus de 1 500 participants venus de 35 pays différents se réuniront autour de 35 disciplines différentes notamment : le Tout terrain, l’Athlétisme, le Freestyle, l’Urban et les Sports collectifs.

Ce n’est pas au hasard que la ville a été choisie. En effet Grenoble permet de “réaliser des courses de longues distances sur terrains plats le long de l’Isère, des courses de côte ou encore de la descente sur les hauteurs de la ville“. Grenoble avait également accueilli les Jeux Olympiques de 1968 et dispose donc des infrastructures sportives nécessaires.