Urssaf : lancement d’une application pour accompagner les parents employeurs

Elle se nomme “Mon Pajemploi au quotidien”. Dans la perspective de cette rentrée 2022, l’URSSAF Bourgogne déploie de nouveaux services à destination des parents employeurs pour faciliter la garde d’enfants à domicile.

Lancée début septembre, celle-ci permet aux parents et aux assistants maternels de suivre le nombre d’heures de garde effectuées et d’automatiser les calculs d’heures réalisées par leurs nounous, rapporte Infos Dijon. En un clic, les parents employeurs peuvent désormais valider, depuis l’application, leur déclaration Pajemploi.

L’Urssaf, en lien avec Pôle Emploi, a également mis en place un service pour permettre de réaliser l’ensemble de leurs démarches et d’obtenir tous les documents nécessaires en une seule demande. Le site informe les employeurs sur leurs obligations et leur permet de simuler une fin de contrat. Il propose également de réaliser l’ensemble des démarches nécessaires pour garantir l’ouverture des droits à Pôle Emploi et sécuriser ainsi les droits des salariés.