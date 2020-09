US Open : Caroline Garcia s’offre la favorite

Caroline Garcia a frappé un grand coup à l’US Open, en sortant la numéro 3 mondiale et tête de série n°1, Karolina Pliskova en 2 sets (6-1, 7-6 [2]) et 1 h33 de jeu.



La Lyonnaise s’est donc qualifiée pour le 3e tour sans trembler. C’est la première fois depuis l’Open d’Australie en janvier 2019 que Caroline Garcia franchit deux tours dans un tournoi du Grand Chelem. La semaine dernière au tournoi de Cincinnati, elle avait été éliminée au 2e tour par Victoria Azarenka.



Ce vendredi, la Lyonnaise affrontera l’Américaine Jennifer Brady. Concernant les résultats des autres Français, on retient la victoire d’Adrian Mannarino face à Jack Sock, en revanche Gilles Simon et Kristina Mladenovic ont été éliminés.