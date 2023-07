Vacances : Bison Futé voit rouge samedi dans le sens des départs

Nouveau week-end de chassé-croisé sur les routes des vacances et la journée de ce samedi est classé rouge par Bison Futé sur l’ensemble du réseau autoroutier dans le sens des départs.

Bison Futé recommande d’éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h, ainsi que l’autoroute A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 11h et 18h, et l’autoroute A20 entre Limoges et Brive entre 12h et 17h.

Dans le sens des retours, drapeau orange dans le nord-ouest du pays entre le milieu de l’après-midi et le début de soirée, essentiellement sur l’A10, et vert sur le reste du territoire.