Vacances de Noël forcées pour Moussa Dembélé

Moussa Dembélé s’est fracturé le bras durant un entraînement avec l’Olympique Lyonnais ce lundi.



Pour l’heure, l’équipe médicale en charge des joueurs de l’OL n’a pas donné d’avis quant à la nécessité d’une opération. “Moussa Dembélé sera absent, parce qu’il s’est cassé le bras hier à l’entraînement, a confirmé Rudi Garcia. On verra si cela requiert une intervention. Il semblerait que oui. Il s’est blessé dans le jeu à l’entraînement. C’est rare. On ne l’aura pas malheureusement.”



Un coup dur pour Moussa Dembélé qui n’était déjà pas dans une position très favorable. N’ayant marqué qu’un but depuis le début du championnat et malgré la confiance de son entraîneur en début de saison, le joueur a passé ses derniers matchs en grande partie sur le banc. Depuis octobre, il n’a ainsi été titulaire qu’à deux reprises.

Place au coach @RudiGarcia avant #OLFCN 🎙 : "On enregistre le retour de Thiago Mendes. @jeanlucas_08 ne sera pas disponible. @MDembele_10 sera également absent. Il s'est cassé le bras hier à l'entraînement. J'espère que son indisponibilité ne sera pas trop longue." pic.twitter.com/lRUrh0mmfc — Olympique Lyonnais (@OL) December 22, 2020