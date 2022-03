Vacances d’été : les réservations de TGV sont ouvertes

Vous pouvez réserver vos billets de train en juillet-août pour les trajets en TGV Inoui et Ouigo, ainsi qu’en trains Intercités.



Les billets TGV Inoui et Intercités sont en vente aux bornes libre-service dans les gares et les boutiques SNCF, par téléphone au 3635 (service gratuit + prix appel), auprès des agences de voyages agréées SNCF, sur les sites et applications de SNCF Connect. L’échange et le remboursement sont possibles sans frais jusqu’à trois jours avant le départ, quelle qu’en soit la raison de l’annulation.



D’ici l’été, si vous voulez partir à petits prix, la SNCF met en vente 13 millions de billets de TGV Inoui, Ouigo et Intercités à 49 euros maximum jusqu’au 21 juin inclus.