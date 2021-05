Vacances : une aide allant jusqu’à 200€ est proposée aux jeunes de 18 à 25 ans

Depuis la crise sanitaire et économique, les jeunes sont particulièrement impactés. Afin de les aider, l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV) propose aux 18-25 ans le programme “Départ 18 : 25” depuis 2014.



Un programme solidaire



Le programme est financé grâce aux excédents de gestion des chèque-vacances. Cette aide permet de financer jusqu’à 200€, soit 75% d’une réservation. Le bénéficiaire doit quant à lui débourser 50€ au minimum.



Concernant les destinations, un large choix est possible sur les sites “Les Stations” (société de location de vacances partenaire du programme). Des départs à la montagne, à la mer ou en ville sont ainsi disponibles dans des campings, appartements ou même villas.



Des conditions d’éligibilité



L’éligibilité à cette aide peut se tester sur les sites de réservation ou par le biais d’un simulateur de l’opération.



Par ailleurs, il est obligatoire d’être âgé de 18 à 25 ans et d’avoir un revenu fiscal de référence inférieur à 17 280 euros par an. Les personnes pouvant prétendre à l’offre peuvent être également étudiants boursiers, en contrat d’apprentissage ou d’alternance, volontaires en service civique, en contrat aidé, inscrits dans une école de la deuxième chance, bénéficiaires de la garantie jeunes ou suivies par l’aide sociale à l’enfance.