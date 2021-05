Vaccination : le Groupama Stadium devient un centre permanent

A partir de samedi, le Groupama Stadium va devenir un centre de vaccination permanent. Il ouvrira en continu de 9h à 18h30. Ce sont entre 3 500 et 3 800 doses de vaccins qui sont administrées quotidiennement.



Dans un communiqué l’Agence Régionale de Santé précise que “La pérennisation du centre vaccinal est rendue possible par l’implication, aux côtés de l’État – Préfecture du Rhône et Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, de tous les partenaires engagés depuis plusieurs semaines dans le fonctionnement de ce centre : la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les sapeurs-pompiers du Service départemental et métropolitain d’incendie et de secours (SDMIS) du Rhône, les Hospices civils de Lyon (HCL), les professionnels de santé mobilisés par les Unions régionales de professionnels de santé (URPS) médecins et infirmiers, l’Olympique Lyonnais Groupe et des dizaines de personnes qui se mobilisent pour ces opérations.”



Pour rappel, les personnes éligibles à la vaccination doivent s’inscrire sur un des créneaux de vaccination accessibles via Santé.fr, directement via doctolib.fr (renseigner le lieu : Décines-Charpieu) ou par téléphone au 04 23 10 10 10 pour une première dose de vaccin.



Pour le moment, l’ensemble des personnes de plus de 50 ans ou celles de plus de 16 ans à risque de formes graves ou proches d’une personne sévèrement immunodéprimée sont prioritaires.

Depuis ce lundi, la vaccination s’est étendue à toutes les personnes exerçant une profession prioritaire (voir la liste complète), sans restriction d’âge.

À partir du 31 mai 2021, la vaccination sera étendue à tous les adultes sans condition.