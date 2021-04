Vaccination : plus de 260 000 créneaux disponibles en France

Bien loin des listes d’attentes de ces dernières semaines où il était très souvent impossible d’obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19, de nombreux créneaux sont désormais disponibles dans les centres de vaccination. Actuellement, plus de 260 000 rendez-vous seraient possibles dans plus de 600 centres de vaccination en France.

Cette hausse des créneaux vacants s’explique par deux facteurs : la France reçoit de plus en plus de doses et la vaccination progresse intensément chez les publics éligibles ces dernières semaines. Pour ne pas que des doses non-utilisées soient jetées, l’exécutif songerait à accélérer la campagne de vaccination en élargissant les publics prioritaires. Une idée partagée par certains responsables de centres de vaccination, appelant à donner accès aux vaccins à des sujets plus jeunes. Pour rappel, les personnes de moins de 55 ans sans comorbidités ne peuvent pas recevoir une injection contre le Covid-19 en France.

De son côté, le ministre de la Santé Olivier Véran préconise que toutes les personnes inscrites sur les listes d’attentes soient directement contactées par les centres de vaccination où des doses sont disponibles.

A ce jour, plus de 14 millions de personnes ont été vaccinées en France. Le gouvernement s’est fixé un objectif pour le 15 mai : 20 millions de premières doses injectées contre le coronavirus sur tout le territoire.