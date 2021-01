Vaccination : un bilan quotidien sera diffusé à partir de ce mardi

Les autorités sanitaires feront un bilan quotidien de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à partir de ce mardi, a indiqué le directeur général de l’assurance maladie, Thomas Fatome.



Un premier bilan sera apporté, de façon quotidienne dans le cadre de la communication du ministère et de Santé publique France, via nouveau système d’information “Vaccin Covid”.

Ce service a pour objectif de récolter les informations nécessaires à la campagne de vaccination, c’est-à-dire l’identité du patient et du médecin, consentement du patient, numéro de lot du vaccin injecté…



De plus, il est relié au portail de l’Agence du médicament (ANSM) de manière à faciliter le signalement d’événements regrettables par les médecins et les patients vaccinés.



Un million de doses de vaccins seront disponibles d’ici la fin de la semaine. 580.000 vaccins seront livrés d’ici mercredi, la campagne devrait donc monter en puissance.

“Ce soir, environ 27 centres disposent de vaccins et ont pu commencer à vacciner les soignants”, selon le ministre de la Santé.