Vaison-la-Romaine : appel à témoins suite à la disparition d’un octogénaire

Un appel à témoins a été lancé après la disparition de Robert Sanseverino, un retraité âgé de 87 ans, recherché depuis dimanche après-midi par les gendarmes.

L’octogénaire est parti à pied du centre hospitalier de Vaison-la-Romaine. Il mesure 1,60m et porte un pantalon de couleur claire et un pull multicolore vert et rouge, ainsi qu’un bracelet vert au niveau de la cheville avec son identité.

En cas d’informations, contactez le 17 ou le 04 90 36 04 17.