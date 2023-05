Var : les îles du parc national de Port-Cros vont être limitées en nombre de visiteurs cet été

D’après nos confrères de La Provence, les îles du parc national de Port-Cros dans le Var vont être limitées en termes de visiteurs par jour cet été. Ainsi il ne pourra pas y avoir plus de 6000 visiteurs par jour et ce dans le but de préserver l’environnement de ces îles comme celle de Porquerolles qui en est la plus connue. La mesure doit être instaurée à la fin du mois de juin et se terminera le 31 août. C’est pour faire face au tourisme de masse que cette restriction est mise en place pour la troisième année consécutive.