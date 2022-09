Alors que dimanche dernier avait lieu la brocante des sapeurs-pompiers de Varennes-le-Grand, on a appris que ce sont plus de 1000 visiteurs qui se sont rendus sur place selon nos confrères d’Info Chalon. 30 exposants étaient présents et tous les bénéfices des inscriptions et ceux de la buvette serviront à financer des calendriers distribués en fin d’année par les pompiers.