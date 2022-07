Variole du singe : deuxième décès d’un patient atteint de la maladie en Espagne

Au lendemain de l’annonce du premier décès en Espagne d’une personne infectée par la variole du singe, une deuxième personne porteuse de la maladie est décédée dans le pays ces dernières heures. Selon les autorités sanitaires locales, des analyses plus poussées vont permettre de déterminer la cause exacte de la mort de ces deux patients.



Selon le gouvernement espagnol, il s’agirait de “deux hommes jeunes”, sans s’attarder sur le profil de ces patients. Ce sont donc les deuxième et troisième décès hors d’Afrique de personnes contaminées par la variole du singe. Depuis mai, sept décès sont à déplorer, les cinq premiers ayant été signalés en Afrique.