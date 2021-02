Vaulx-en-Velin : Carré de Soie peut rester ouvert

La situation a finalement été tranchée ce mercredi. Le centre commercial Carré de Soie de Vaulx-en-Velin, a bien l’autorisation d’ouvrir. Depuis le début de la semaine, un bras de fer opposait le centre commercial et la Préfecture.



L’un, estimant pouvoir ouvrir compte tenu d’une précision de Bruno Le Maire “Les zones commerciales, parcs d’activité et villages de marques où la circulation du public entre les commerces intervient en extérieur ne sont pas concernés et peuvent rester ouverts”.



L’autre demandant une fermeture afin de respecter la décision du gouvernement de fermer les centres commerciaux de plus de 20 000m2 afin de freiner la diffusion du covid-19. Pour rappel, seuls les magasins alimentaires et de produits de première nécessité, comme les pharmacies, ainsi que certains restaurants qui font de la vente à emporter, peuvent rester ouverts.



La Préfecture a annoncé la décision finale ce mercredi : Carré de Soie peut rester ouvert.