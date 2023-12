Vaulx-en-Velin : huit personnes interpellées un an après l’incendie ayant fait dix victimes

Suite à un incendie qui avait fait dix morts à Vaulx-en-Velin il y a un an environ, ce mardi ce sont huit personnes qui ont été interpellées et placées en garde à vue. Il s’agit de jeunes âgés de 19 à 22 ans connus des services de police pour du trafic de stupéfiants ou des faits de violence. On ne sait toujours pas si il s’agit d’un incendie criminel ou involontaire mais ces interpellations pourraient faire avancer l’enquête.