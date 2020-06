Vaulx-en-Velin : le planétarium va rouvrir la semaine prochaine

Fermé depuis maintenant trois mois, le planétarium de Vaulx-en-Velin se prépare à accueillir à nouveau du public dès le mardi 23 juin.



Cette réouverture débutera avec des horaires aménagés, du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30, et le week-end de 10h30 à 17h30. Le port du masque sera obligatoire, et les salles aménagées pour garantir le respect des gestes barrières. Il est désormais nécessaire de réserver en ligne. L’accès aux séances sera limité à 50 personnes.



De nouveaux horaires seront communiqués le 7 juillet, selon l’évolution de la situation sanitaire. Pour plus d’informations, rendez-vous ici.