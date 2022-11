Vaulx-en-Velin : l’école infestée par les rats ne rouvrira que la semaine prochaine

Alors qu’une école maternelle de Vaulx-en-Velin était infestée de rats depuis un certain temps, cette dernière a été fermée ce vendredi par la municipalité dans le but de la dératiser. Selon les informations du Progrès, l’établissement devrait rester fermer au moins une semaine pour que tous les muridés disparaissent et pour que les enfants puissent revenir en tout sécurité. Des solutions provisoires comme un centre aéré, un centre de loisir et une bibliothèque seront utilisés cette semaine pour accueillir les enfants.