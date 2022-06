Vaulx-en-Velin : tout roule pour le Roller Olympique Club

Cette année, le Roller Olympique Club (ROC) de Vaulx-en-Velin fête ses 40 ans. Il s’agit d’un club de Rink-Hockey (du hockey sur des patins à 4 roues) comprenant une école de hockey et une école de patinage.



Le Rink-Hockey est un sport très développé en Espagne, en Italie et au Portugal. « C’est 4 joueurs et 1 gardien par équipe. Pour les séniors, il y a 2 mi-temps de 25 minutes. Cela se pratique en gymnase, en intérieur », explique Marianne Lastier, la trésorière du club.



Cette année, le ROC a un nombre record de licenciés, avec 167 adhérents. Et pour son 40e anniversaire, le ROC Vaul-en-Velin a décidé d’organiser une journée en interne, le 2 juillet prochain, avec tous les joueurs, aussi bien les anciens que les nouveaux mais aussi les dirigeants.

Record de licenciés

« Il y aura un tournoi intercatégories où nous allons mélanger toutes les catégories. Puis il y aura un match entre les séniors d’hier et ceux d’aujourd’hui. Et enfin, une grande fête le soir avec une soirée dansante », continue Marianne Lastier.

Cette saison, le club a une équipe de séniors qualifiée pour les finales du championnat de France N3 qui se dérouleront à Vaulx-en-Velin, au gymnase Ambroise Croizat, les 4 et 5 juin prochains. L’équipe du ROC Vaulx-en-Velin affrontera 4 équipes : RC DOL, La Vendéenne, Sam Roller Sports et CS Noisy le Grand Roller Skating.

Les U12 du club joueront pour leur part les finales du championnat de France de leur catégorie à Mérignac, les 18 et 19 juin prochains. Ils affronteront 5 équipes : CS Noisy le Grand Roller Skating, Mérignac, La Vendéenne, SCRA Saint-Omer et RC Gujan Menstras.