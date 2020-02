Vaulx-en-Velin : une altercation sur l’autoroute vire au drame

Un homme est actuellement entre la vie et la mort après une altercation survenue ce samedi soir aux alentours de 18h30 sur l’A42.



Un premier échange verbal tendu a éclaté entre deux conducteurs à hauteur de la sortie de Vaulx en Velin à la suite d’un léger frottement entre les deux véhicules. Quelques minutes plus tard, l’un des deux automobilistes, appelle des amis en renfort.



Les individus bloquent alors le passage du chauffeur âgé de 32 ans dans le centre-ville de la commune. Le trentenaire est ensuite extrait du véhicule et violemment agressé à coups de bâton et de clé en croix. Selon Le Progrès, le pronostic vital de la victime est engagé. Une enquête a été ouverte pour retrouver les agresseurs.