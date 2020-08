Vaulx-en-Velin : une saisie de 10 000 paquets de cigarettes de contrebande

[#BelleAffaire] Ce week-end les 👮‍♂️de @PoliceNat69 ont procédé à Vaulx en Velin à la saisie de plus de 1000 cartouches de cigarettes de contrebande (soit 10 000 paquets de cigarettes) et de plus de 10 000 euros en espèces.#ContreLesTrafics

▶️ Enquête en cours pic.twitter.com/0qswLVVc8p