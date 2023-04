Véhicule autonome : Navya repris par Gaussin et Macnica

Navya connaît son repreneur. Le projet de Gaussin et Macnica a été retenu pour reprendre le spécialiste des navettes autonomes.



Pour rappel, l’entreprise, basée dans l’agglomération, lyonnaise avait été placée en redressement par le tribunal de commerce de Lyon en février.



Avec ce projet 143 salariés sur les 203 seront repris et 21 offres de reclassement seront proposées. Navya, créée en 2014, revendique la mise en circulation dans 25 pays de plus de 200 exemplaires de sa navette autonome qui peut transporter jusqu’à 15 passagers sans chauffeur.