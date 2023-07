Véhicule en feu sous le tunnel de Violay, l’A89 coupée dans les deux sens

Un incendie s’est déclaré ce matin sur une voiture dans le tunnel de Violay sur l’autoroute A89 en direction de Clermont-Ferrand, entre les échangeurs de Tarare Centre n°34 et de Balbigny n°33.



Depuis 10h40, la circulation a pu reprendre pour l’ensemble des véhicules dans les deux sens de circulation.

Sur place, plus de 30 pompiers et une quinzaine d’engins tentent de maitriser les flammes pour rétablir au plus vite la circulation. La préfecture de la Loire appelle à éviter le secteur.