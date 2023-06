Vélcroc : le nouveau bistrot-vélo lyonnais situé sur les Berges du Rhône

A ouvert dernièrement à Lyon le nouveau bistrot-vélo lyonnais des Berges du Rhône.

Le concept est simple : faire réparer son vélo en buvant un café !



Né d’une collaboration entre les Ateliers de l’Audace et Nomad Kitchens, ce bar-restaurant est un lieu de rencontres et invite l’ensemble des passants, cyclistes ou non à y faire un tour. Comme l’affirment les fondateurs Priscillia Petitjean et Thomas Zimmemann : « Nous voulons prouver que différents mondes peuvent se rejoindre. Un café, une bière, un vélo… c’est universel ! ».

L’objectif est social mais aussi environnemental, sont recyclés les déchets de vélo, et les produits proposés ont une empreinte écologique la plus limitée possible.



Au bout du bar, se trouve l’atelier vélo, l’accueil est sans rendez-vous et vous permet de réparer ou d’avoir quelconques informations sur votre vélo dans la journée ou dans les 3 jours qui suivent au maximum. Un vélo de « courtoisie » peut vous être proposé en cas de réparation.



Il ne vous reste plus qu’a venir découvrir le nouveau bistrot lyonnais au 18 quai Sarrail dans le 6ème arrondissement de Lyon.

Horaires de l’atelier vélo : mardi au vendredi de 9h30 à 19h30, samedi de 10h-14h et 15h-19h

Horaires du restaurant : mardi au jeudi de 12h à 13h, vendredi et samedi de 12h à 1h.