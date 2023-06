Vélivert : des nouveaux vélos à Saint-Etienne

Afin de profiter de l’arrivée des beaux-jours à Saint-Étienne, sont inaugurés ce jeudi de nouveaux vélos en libre-service. Ce sont 1000 vélos électriques qui viendront remplacer les anciens Vélivert installés depuis 2010.



Le système actuel passe de 30 à plus de 100 stations. Sur la ville de Saint-Étienne le nombre de stations est alors doublé. Un trajet de 30 minutes coûte seulement 50 centimes pour un utilisateur non abonné.



Une initiative qui encourage la mobilité plus écologique tout étant facile d’accès.