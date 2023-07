Vendanges : en Bourgogne, les vignerons ont besoin de 40 000 personnes

Cette année encore, la main d’œuvre se fait rare dans les domaines viticoles. De Mâcon à Chablis, des centaines de domaines recherchent désespérément un coup de pouce pour les vendanges d’ici la fin de la période estivale.

Malgré l’orage et la grêle, la récolte s’annonce bonne en Bourgogne. Et pour trouver les petites mains qui viendront en aide, une centaine d’offres d’emploi a été observé, notamment sur Pôle emploi, Indeed mais aussi sur les réseaux sociaux dont Facebook où des groupes spécial recrutement ont été créés. Sur place, les vignerons recherchent différents profils comme des cueilleurs, des porteurs, des trieurs, des cavistes ou tout simplement des personnes motivées prêtent à les aider. Serez-vous partant ?