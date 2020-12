Vendée Globe : Kevin Escoffier retrouvé sain et sauf par Jean Le Cam

Gros soulagement sur le Vendée Globe. Jean Le Cam a réussi à récupérer Kevin Escoffier sain et sauf.



Le skipper avait déclenché a balise de détresse ce lundi après-midi après une importante voie d’eau. Le Français occupait alors la troisième place de la course.

Kevin Escoffier a passé une dizaine d’heures réfugié dans son radeau de survie.



« C’est à 2 h 18 heure française que le team PRB a été informé du sauvetage. Le skippeur de PRB est apparu souriant, emmitouflé dans sa combinaison de survie aux côtés de Jean Le Cam », a tweeté l’organisateur.



Il s’agit du premier sauvetage depuis le départ de la course, le 8 novembre. Cette opération a été rendue difficile par une mer très formée avec des creux de 5 mètres et une eau à environ 10 degrés.