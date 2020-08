Vénissieux : deux motards décèdent dans un violent accident

Deux jeunes habitants de Vénissieux sont décédés ce dimanche, peu avant 18h dans la commune de l’Est lyonnais. À l’origine de ce drame, une moto et une voiture sont violemment entrées en collision.



Âgé d’une trentaine d’années, le motard aurait tenté de doubler la voiture concernée par l’accident. Selon un premier témoignage recueilli par nos confrères du Progrès, le conducteur a percuté le véhicule par l’arrière lors de sa manœuvre. La violence du choc aurait éjecté le motard et sa passagère de 27 ans.



Selon un autre témoin, les deux victimes se seraient “encastrées dans une voiture stationnée un peu plus loin”. À l’arrivée des secours, le motard et sa passagère étaient en arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers ont tenté de les réanimer sans y parvenir.



De son côté, l’automobiliste serait “très secoué par la scène de l’accident” et particulièrement “choqué”.