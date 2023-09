Vénissieux : le lycée Jacques Brel en grève

Ce mardi, le lycée Jacques Brel de Vénissieux fait grève. L’établissement situé en banlieue lyonnaise, constate depuis la rentrée, un manque d’effectif : un enseignant en STMS, un technicien de laboratoire, une infirmière, un adjoint gestionnaire et un proviseur adjoint, sont toujours recherchés pour la voie professionnelle.

Le lycée juge qu’il ne peut accueillir ses élèves dans de bonnes conditions et remet notamment en cause l’absence d’infirmière. “Comment peut-on accepter qu’un établissement de plus de 1100 élèves n’ait pas d’infirmière ? Cela bloque la possibilité de mettre en place des protocoles pour les élèves en situations de handicap. Nous devons gérer les urgences en interne, en espérant qu’en cas de malaise grave les pompiers ou le samu arrivent à temps. Nous savons pourtant que nos élèves ont un besoin crucial de services publics et de services de santé” est-il expliqué dans le communiqué.

L’effectif des classes pose également problème. “De plus, le lycée Jacques Brel a été construit pour accueillir 30 élèves au maximum dans les salles, et nous sommes déjà à 31 dans une classe de STMG” indique l’établissement. Ce dernier a décidé d’agir, en espérant obtenir de meilleurs moyens.