Vénissieux : les forces de l’ordre interpellent deux hommes en train de brûler un véhicule

Selon nos confrères du Progrès, durant la nuit de la nouvelle année, entre le samedi 31 décembre et le dimanche 1er janvier, un véhicule a été incendié par deux individus. Les forces de l’ordre avaient déjà repéré la voiture qui était abandonné et avait ainsi mis en place une surveillance. Les deux suspects ont ainsi été interpellés par les policiers et ont avoué avoir réalisé ce délit contre une rémunération. Ils passeront prochainement devant un juge afin de répondre de leurs actes.