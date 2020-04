Vénissieux : les salariés de Carrefour réclament plus de sécurité

La tension monte d’un cran au Carrefour Vénissieux. Les caissiers n’arrivent pas à faire appliquer à la règle les consignes de sécurité et les gestes barrière. Les clients peuvent même devenir agressifs envers eux s’ils en font la remarque.

La CGT explique également que le filtrage, à l’entrée du magasin, n’est pas suffisamment fort. D’après le syndicat, l’enseigne ne veut pas créer une file d’attente trop longue sur son parking et donc, les clients peuvent se retrouver à 500 au sein du supermarché.

Les salariés du Carrefour Vénissieux ont donc demandé à leur direction d’augmenter la sécurité avec la mise en place de plus d’agents et de consignes plus strictes. Le syndicat a adressé un courrier au directeur.