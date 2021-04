Vénissieux : un chauffard percute une jeune femme et prend la fuite

Un grave accident a eu lieu ce mardi midi à Vénissieux. Une femme qui traversait l’avenue Général de Gaulle, juste devant Renault Trucks, a été percutée par une voiture.



La victime de 38 ans a été grièvement blessée, et transportée en urgence à l’hôpital Lyon-Sud. Son pronostic vital est engagé.



Le conducteur a pris la fuite. Selon Le Progrès, un véhicule similaire aurait été retrouvé dans le 8e arrondissement de Lyon. Une enquête a bien évidemment été ouverte. La Brigade des accidents et délits routiers du commissariat des 3e et 6e arrondissements est en charge de l’affaire.