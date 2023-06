Une fusillade a éclaté ce mercredi peu avant 21h30 au boulevard Ambroise-Croizat à Vénissieux.

Deux hommes ont été blessés, l’un se trouve en urgence relative et l’autre en état grave.



D’après Le Progrès, l’attaque se serait produite non loin d’un point de deal.

Le ou les tireurs ont réussi à prendre la fuite, et la zone a été sécurisée par les forces de l’ordre.