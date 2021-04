Vente de muguet le 1er mai : un retour quasiment à la normale

En temps normal, durant le week-end du 1er Mai, 31% des brins de muguet vendus en France sont achetés chez un fleuriste, 25% en grande distribution, 11% sur un marché, 9% en jardinerie, 4% sur l’exploitation et 20% dans d’autres lieux.

Un an après le confinement strict qui avait laissé un goût amer aux fleuristes, jardineries, associations et particuliers, la vente du traditionnel brin de muguet du 1er Mai, dans des conditions quasiment habituelles, sera possible, a annoncé le gouvernement.

Un possible retour à la tradition

L’an passé, les professionnels ont été contraints de fermer boutique pour cause de covid-19 et pouvaient seulement vendre le muguet en livraison ou en retrait de commande sur leur pas de porte. Cette année, restés ouverts, ils pourront vendre leur muguet, symbole de porte-bonheur.

Pour se faire, le Ministère de l’Agriculture et celui délégué aux PME ont annoncé qu’un dispositif particulier est prévu pour permettre à la fois la célébration de cette tradition populaire et le respect du protocole sanitaire en vigueur.

Des restrictions toujours en vigueur

Par ailleurs, la vente à la sauvette par des associations ou des particulier est également autorisée dans le respect de la limite des rassemblements à six personnes. Le gouvernement rappelle également que les mesures de restriction des déplacements demeurent au 1er Mai. Ainsi, la collecte de muguet par les particuliers devra se faire entre 6h et 19h et dans la limite de dix kilomètres autour du lieu d’habitation.