Vers de nouvelles restrictions en Auvergne Rhône-Alpes ?

De nouvelles régions pourraient basculer prochainement dans une situation “très difficile”.



Conséquence d’autres départements seront “probablement” bientôt soumis aux nouvelles restrictions “dans les 2 ou trois semaines qui viennent “, et c’est notamment le cas d’Auvergne Rhône Alpes, selon Olivier Guérin, membre du Conseil scientifique.

Au niveau national, les chiffres des entrées en réanimation flambent actuellement en France plus de 4400 patients sont actuellement en soins intensifs. “Nous sommes passés d’une moyenne de 20 000 à plus de 30 000 positifs/jour, c’est une augmentation massive. Et ce chiffre annonce les réanimations de dans dix jours. Nous savons que nous allons avoir quinze jours assez terribles”.



Pour Arnaud Fontanet, autre membre du Conseil scientifique “si les mesures proposées pour l’Île-de-France et les Hauts-de-France (…) étaient mises en place précocement dans ces autres régions, on aurait le temps d’évaluer leur efficacité pour n’avoir à les durcir qu’en cas de nécessité”.



Une note positive tout de même, selon le commissaire européen au Marché intérieur, grâce à l’accélération des campagnes de vaccination, l’Europe pourrait avoir atteint l’immunité collective en juillet.